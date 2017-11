Manchester United walczy o napastnika Celticu Glasgow

Moussa Dembele zalicza bardzo dobry sezon w barwach Celticu Glasgow. 21-letni napastnik może pochwalić się znakomitymi statystykami – w ubiegłym sezonie zdobył 32 bramki i zanotował 9 asyst w 49 rozegranych spotkaniach, w tym również utrzymuje wysoką skuteczność – ma już na koncie 7 goli i 3 asysty w 14 meczach.

Kibice i eksperci są zachwyceni formą zawodnika. Komplementów nie szczędził pod jego adresem również trener Celticu, Brendan Rodgers.

- Moussa posiada ogromny talent i ma wszelkie cechy, by w przyszłości być wielkim piłkarzem. Obserwuję go i myślę, że jeśli będzie ciężko pracował to niebawem zostanie jednym z najlepszych napastników świata – przyznał szkoleniowiec.

Francuz jest już na celowniku kilku klubów, ale największą chęć na jego transfer ma Manchester United. Czerwone Diabły rozpoczęły już nawet negocjacje z przedstawicielami Celtiku. Wielkim zwolennikiem zobaczenia zawodnika na Old Trafford jest ponoć Jose Mourinho.

Dembele gra w drużynie mistrza Szkocji od połowy 2016 roku, dokąd przeszedł z angielskiego Fulham. Jego kontrakt jest ważny do końca sezonu 2019/2020.