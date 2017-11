Trzy walki mistrzowskie na FEN 20

- Nic tak nie generuje emocji podczas wielkich gal, jak pojedynki o stawkę. U nas aż trzy z dziesięciu walk będą miały status walki mistrzowskiej. Do tego pracujemy nad freak fightem, gdyż we Wrocławiu zdało to swój egzamin. Czy ponownie zobaczymy w akcji Araba? Pracujemy nad tym. Całkiem możliwe, że będą wielkie rewanże – mówię tu o innych pojedynkach - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

Trzy walki mistrzowskie, freak fight i rewanże. Zapowiada się już dziś znakomite widowisko.