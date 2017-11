SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Hity w ekstraklasie, Premier League i Primera Division oraz PŚ w skokach narciarskich

SOBOTA

Ekstraklasa

15.30 Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Starcie dwóch z trzech najgorszych drużyn ekstraklasy. Pogoń po raz ostatni wygrała w sierpniu, przegrała siedem z ostatnich ośmiu spotkań. Pod wodzą nowego trenera Kosty Runjiajicia przegrała ostatnio z Wisłą Kraków (0-1). Za to Piast jest 14. z 16 pkt - siedem przewagi nad Pogonią.

Typ Sport.pl: POGOŃ

18.00 Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz

Arka ostatnio gra w kratkę - z czterech meczów dwa wygrała, a dwa przegrała. Za to Sandecja znajduje się w słabej formie po niezłym początku sezonu. Nie wygrała już od siedmiu spotkań, ostatnie zwycięstwo odniosła we wrześniu.

Typ Sport.pl: ARKA GDYNIA

20.30 Korona Kielce - Legia Warszawa

Jedna z największych rewelacji ekstraklasy podejmie u siebie lidera. Korona na własnym boisku wygrała sześć spotkań, a dwa przegrała i pod tym względem jest trzecia w tabeli. Za to Legia na wyjazdach spisuje się przeciętnie - wygrała trzy mecze, a pięć przegrała.

Typ Sport.pl: REMIS

Pozostałe mecze piłkarskie

16.15 Real Madryt - Malaga

Bardzo ważny mecz dla Realu, który traci do Barcelony aż 11 pkt. "Duma Katalonii" zagra w niedzielę na wyjeździe z drugą Valencią, więc może stracić punkty. Takiej okazji nie może zmarnować Real, zwłaszcza że gra z 18. w tabeli Malagą - ta zdobyła do tej pory jedynie 7 pkt.

Typ Sport.pl: REAL MADRYT

Pozostałe mecze Primera Division: 13.00 Alaves - Eibar, 18.30 Betis - Girona, 20.45 Levante - Atletico Madryt

18.30 Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium

Borussia od lat jest bardzo niewygodnym rywalem dla Bayernu, wielokrotnie zabierała mu punkty. Czy tak będzie i tym razem? Gospodarze zajmują 4. miejsce w tabeli, do Bayernu tracą już 8 pkt. Dla Monachijczyków to jeden z najpoważniejszych testów pod wodzą Juppa Heynckesa. Bayern ostatnio słabo zaprezentował się w meczu z Anderlechtem, choć wygrał 3-1.

Typ Sport.pl: REMIS

Pozostałe mecze Bundesligi: 15.30 Augsburg - Wolfsburg, Borussia Dortmund - Schalke, Eintracht Frankfrut - Bayer Leverkusen, Freiburg - Mainz, RB Lipsk - Werder Brema

18.30 Liverpool - Chelsea

Hit kolejki w Premier League. Piąty Liverpool zagra z trzecią Chelsea, ale różnice za plecami Manchesteru City są minimalne - drugi Manchester United i siódme Burnley dzielą zaledwie cztery punkty! "The Reds" jeszcze u siebie nie przegrali, za to Chelsea na wyjazdach wygrała aż pięć z sześciu spotkań. Dodatkowo obie drużyny grały w środku tygodnia w Lidze Mistrzów.

Typ Sport.pl: REMIS

Pozostałe mecze Premier League: 16.00 Crystal Palace - Stoke, Manchester United - Brighton, Newcastle - Watford, Swansea - Bournemouth, Tottenham - West Bromwich

Pozostałe sporty

10.45 Bieg na 10 km stylem klasycznym kobiet

Koronny dystans Justyny Kowalczyk. Najlepsze biegaczki rozpoczynają Puchar Świata w fińskim Kuusamo w ramach trzydniowych zmagań w Ruka Triple - to mini tour z osobną klasyfikacją generalną.

16.15 Konkurs drużynowy w PŚ w skokach narciarskich

Drugi konkurs drużynowy w tym sezonie. W Wiśle Polacy zajęli drugie miejsce ex aequo razem z Austrią, a za plecami Norwegii. Polacy prowadzili po pierwszej serii, ale dali sobie wydrzeć zwycięstwo. Mimo to już po raz siódmy z rzędu zajęli miejsce na podium w drużynowym występie. Czy podtrzymają tę passę?

Pozostałe wydarzenia:

Biegi narciarskie. 12.45 bieg na 15 km stylem klasycznym mężczyzn

19. kolejka I ligi piłkarskiej. 13.00 Odra Opole - Pogoń Siedlce, 16.00 GKS Katowice - Miedź Legnica, 17.45 Stal Mielec - GKS Tychy, 18.00 Drutex-Bytovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała

14. kolejka włoskiej Serie A. 15.00 Bologna - Sampdoria, 18.00 Chievo - Spal, Sassuolo - Hellas, 20.45 Cagliari - Inter

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. 17.30 - HBC Nantes - Orlen Wisła Płock

7. kolejka ligi siatkówki kobiet. 17.00 POLI Budowlani Toruń - Legionovia, MKS Muszyna - PTPS Piła, 18.00 Chemik - BKS Bielsko-Biała

11. kolejka siatkarskiej PlusLigi. 14.45 Czarni Radom - AZS Olsztyn, 17.00 Łuczniczka - Resovia, 18.00 MKS Będzin - PGE Skra, 18.30 GKS Katowice - Aluron Virtu Warta Zawiercie

14. kolejka francuskiej Ligue 1. 17.00 Rennes - Nantes, 20.00 Troyes - Angers, Caen - Bordeaux, Dijon - Toulouse, Metz - Amiens, Montpellier - Lille

NIEDZIELA

Ekstraklasa

15.30 Lech Poznań - Wisła Płock

Czy Lech Poznań wreszcie się przełamie? Ostatnio ekipa Nenada Bjelicy prezentuje się bardzo słabo i choć rzadko przegrywa, to nie wygrywa również spotkań. Za to Wisła Płock przegrała ostatnie trzy spotkania i zajmuje 11. miejsce z 20 pkt.

Typ Sport.pl: LECH POZNAŃ

18.00 Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław zdobył punkty tylko w jednym z ostatnich pięciu spotkań. Zagłębie również nie spisuje się najlepiej, nie wygrało żadnego z ostatnich czterech spotkań. Kto okaże się lepszy w derbach?

Typ Sport.pl: REMIS

Pozostałe mecze piłkarskie:

15.00 Udinese - Napoli

Napoli będzie broniło pozycji lidera w starciu z 14. w tabeli Udinese, które do tej pory zdobyło 12 pkt w tylu samych meczach. Ekipa Piotra Zielińskiego ma 35 pkt, o dwa przewagi nad Interem Mediolan i o cztery nad Juventusem. Jak na razie na wyjazdach Napoli straciło punkty tylko raz, zremisowało ostatnio z Chievo.

Typ Sport.pl: NAPOLI

Pozostałe mecze Serie A: 15.00 Milan - Torino, Genoa - Roma, 18.00 Lazio Fiorentina, 20.45 Juventus - Crotone

20.45 Valencia - Barcelona

Starcie na szczycie ligi hiszpańskiej. Valencia jest rewelacją tego sezonu i zdobyła 30 pkt w 12 meczach - o cztery mniej od prowadzącej Barcelony. Dla "Nietoperzy" to znakomita okazja do zmniejszenia straty do lidera, który do tej pory stracił punkty jedynie w meczu z Atletico Madryt.

Typ Sport.pl: REMIS

Pozostałe mecze Primera Division: 12.00 Deportivo - Athletic, 16.15 Real Sociedad - Las Palmas, 18.30 Villarreal - Sevilla

21.00 Monaco - PSG

Starcie mistrza kraju z liderem. Po 13 kolejkach Monaco traci do PSG już sześć punktów i brak zwycięstwa w tym spotkaniu sprawi, że walka o odzyskanie mistrzostwa bardzo się skomplikuje. Gospodarze znajdują się w przeciętnej formie, właśnie odpadli z Ligi Mistrzów - gdzie PSG bije rekordy bramkowe i praktycznie zapewniło sobie pierwsze miejsce.

Typ Sport.pl: REMIS

Pozostałe mecze Ligue 1: 15.00 Nice - Lyon, 17.00 Marsylia - Guingamp

Pozostałe sporty

15.00 Konkurs indywidualny w PŚ w skokach narciarskich

W pierwszym konkursie indywidualnym w tym sezonie w Wiśle najlepszy okazał się Japończyk Junshiro Kobayashi. Tuż za jego plecami znalazł się Kamil Stoch po fantastycznym skoku w drugiej serii, a trzecie miejsce zajął Stefan Kraft. Kto okaże się najlepszy tym razem?

Pozostałe wydarzenia:

Kombinacja norweska. 10.45 Konkurs skoków w Ruce

Biegi narciarskie. 11.45 Bieg na dochodzenie mężczyzn

Kombinacja norweska. 13.00 Bieg na 10 km

Biathlon. 14.00 Pojedyncza sztafeta mieszana w Ostersund

19. kolejka I ligi piłkarskiej. 13.00 Raków Częstochowa - Puszcza Niepołomice, 15.00 Chrobry Głogów - Ruch Chorzów, 16.00 Wigry Suwałki - Olimpia Grudziądz

13. kolejka angielskiej Premier League. 14.30 Southampton - Everton, 15.00 Burnley - Arsenal, 17.00 Huddersfield - Manchester City

13. kolejka niemieckiej Bundesligi. 15.30 HSV - Hoffenheim, 18.00 FC Koeln - Hertha

15.00 Formuła 1 - Grand Prix Abu Zabi

11. kolejka siatkarskiej PlusLigi. 14.45 ONICO Warszawa - Jastrzębski Węgiel, 20.00 Cuprum Lubin - Lotos Trefl

Koszykówka mężczyzn. 18.30 Litwa - Polska w eliminacjach mistrzostw świata

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. 19.00 Vive Kielce - Paris Saint-Germain