Primera Division. Lionel Messi nie chce Mesuta Oezila w Barcelonie?

Oezil to 29-letni reprezentant Niemiec, który występuje w Arsenalu. Jego kontrakt z londyńskim klubem wygasa z końcem bieżącego sezonu, dlatego zimowe okno transferowe będzie ostatnią szansą dla "Kanonierów", by zyskać cokolwiek finansowo na odejściu tego gracza. W Arsenalu Oezil gra od 2013 roku, przeniósł się do niego z Realu za 40 mln euro. W Madrycie grał w latach 2010-2013.

"Mundo Deportivo", które informuje o tym, że Barca jest zainteresowana Oezilem, przypomina, że mógł on trafić do klubu z Katalonii już wtedy, kiedy związał się Realem, czyli siedem lat temu. Barca wycofała się wówczas z wyścigu o pomocnika, uznając, że priorytetem jest pozyskanie Cesca Fabregasa.

Jednak zdaniem Messiego Barcelona powinna pozyskać młodszego piłkarza, jakim jest chociażby 25-letni Philippe Coutinho. "Duma Katalonii" chciała pozyskać Brazylijczyka już latem, ale nie udało się jej przekonać do tego transferu Liverpoolu. Według "Diario Gol" Messi woli poczekać na Coutinho, nawet jeśli miałby przyjść dopiero w letnim oknie transferowym. Argentyńczyk uważa, że jego klub powinien pozyskać piłkarza, który chce się przebić w wielkim klubie, a nie takiego, który dał już z siebie wszystko na najwyższym poziomie. Innym zarzutem jest stabilność formy Oezila.