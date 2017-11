MŚ 2018. Zbigniew Boniek odpowiada na zarzuty Hiszpanów

Tamtejsze media piszą, że Polska "oszukała system" i znalazła się na szóstym miejscu w październikowym rankingu FIFA - to on decyduje o rozstawieniu podczas losowania (1 grudnia) - dzięki temu, że nie rozgrywa spotkań towarzyskich. "Marca" nazwała to wręcz "jedną z dziwnych anomalii".

- Hiszpanie mają lepszą piłkę klubową ale chciałem tylko przypomnieć dziennikarzom hiszpańskim, że Polska ma lepsze statystyki na mundialu - stwierdził Boniek w rozmowie z "Polsatem Sport". Hiszpanie zdobyli mistrzostwo świata w 2010 roku i to ich jedyny medal na tej imprezie. Polacy dwa razy zajmowali trzecie miejsca - w 1974 i 1982 roku.

Boniek wyjaśnił również, że Polska nie unikała celowo meczów towarzyskich - wynikało to z faktu, że w eliminacjach często graliśmy w soboty i niedziele, więc nie było czasu na rozgrywanie sparingów. Rozumie też Hiszpanów, którzy może są mocniejsi, ale powinni udowodnić to na boisku. Całość na stronie "Polsatu Sport".