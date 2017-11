Serie A. Wojciech Szczęsny wystąpi w pierwszym składzie

Wojciech Szczęsny miał w tym sezonie pełnić rolę rezerwowego w Juventusie, ale dostawać swoje szanse. Mało kto przypuszczał jednak, że aż tak często Massimiliano Allegri będzie na niego stawiał. W sezonie 2017/18 zagrał już w pięciu spotkaniach, a według informacji włoskiej prasy w niedzielę znowu wystąpi.

Wojciech Szczęsny w 1. skladzie La Gazzetta dello Sport

Szczęsny nie ma jednak najlepszych statystyk. Bronił dotąd 10 celnych strzałów rywali, puszczając aż pięć goli. Ewidentny błąd popełnił przy trafieniu zawodnkia Benevento (beniaminka), który pokonał go bezpośrednio z rzutu wolnego.

Inną niespodzianką w składzie będzie występ Hoewedesa, dla którego to będzie debiut w Starej Damie. Niemiec trafił latem do Juventusu z Schalke, ale do tej pory był kontuzjowany.

Pierwszym bramkarzem Juve jest Gianluigi Buffon, który najprawdopodobniej w czerwcu zakończy karierę.