Formuła 1. Ekspert: Robert Kubica pobił rekord

- Jednym z najważniejszych tematów jest Robert Kubica, który przejdzie test w Williamsie po niedzielnym wyścigu. Wygląda na to, że na 90 proc. dostanie kontrakt - powiedział dziennikarz Simon Lazenby.

- Wygląda na to, że Kubica jest "wybrańcem", a test jest jedynie formalnością. To byłby niesamowity powrót po sześciu latach. Oczywiście przeszedł wiele operacji, ale wygląda na to, że w końcu jest gotowy fizycznie i psychicznie na powrót do F1. Wiemy, że stracił dużo siły w prawej ręce, ale niedawno się dowiedziałem, że podczas testów na Węgrzech opuścił bolid najszybciej w historii. Zdaje się nie mieć żadnego problemu z takimi wyzwaniami fizycznymi - powiedział Brundle.

Przepisy FIA są jasne - kierowca musi opuścić bolid w ciągu pięciu sekund w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Kubica nie ma żadnego problemu z tym elementem, o co obawiali się kibice i eksperci.

Polak miał wypadek podczas rajdu samochodowego w 2011 roku, w wyniku którego mocno uszkodził prawe ramię. Nikt wtedy nie wierzył w jego powrót do F1, ale wszystko wskazuje na to, że ta historia będzie miała swoje szczęśliwe zakończenie.