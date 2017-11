Kibic Lecha Poznań trafi do Księgi Rekordów Guinnessa

kibleg 28 minut temu Oceniono 1 raz 1

Oczywiste jest, że to niemożliwe. po prostu robił, jak się wydawało włodarzom pyrusów: matactwami i kombinacjami (czyli w przypadku tego maniaka komputerowego grzebanie w configach i bazach programu). Że niemożliwe to wynika z samego podsumowania ilości trofeów w stosunku do liczby sezonów. Ponadto ponoć FM odpowiada realiom piłkarskim? A więc osądzam ostatecznie: BUJDA!