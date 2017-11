F1. Lewis Hamilton skomentował powrót Roberta Kubicy. Piękne słowa!

W poniedziałek holenderski RTL podał, że Robert Kubica podpisał już dwuletni kontrakt z zespołem Williams. Te doniesienia potwierdził m.in. Jason Swales z NBC Sports.

- Coraz więcej wskazuje na to, że Robert jest blisko miejsca w Williamsie. Pamiętajmy jednak, że oficjalne potwierdzenie to jedno, a domysły to coś zupełnie innego. A było już ich bardzo dużo, były bardzo różne. Nawet takie, które wręcz odbierały Polakowi wszelkie szanse na miejsce w Williamsie, bo wyląduje tam Pascal Wehrlein - studził entuzjazm Michał Gąsiorowski, dziennikarz radiowej "Trójki" i komentator F1 w Eleven.

W najbliższy wtorek Kubica pojawi się w Abu Zabi i będzie testował nowe opony w bolidzie Williamsa (FW40, czyli w tym, w którym w tym sezonie jeżdżą kierowcy brytyjskiego zespołu). Polak pojedzie we wtorek w sesji porannej i w środę późnym popołudniem.

- Kubica jest lepszy niż trzy czwarte stawki. Jest jednym z pięciu najlepszych kierowców w F1, a nawet go tu nie ma – powiedzieć nowy mistrz świata Lewis Hamilton, cytowany przez Willa Buxtona, dziennikarz "NBC Sports.

Kubica wyrósł na kandydata do zespołu Williamsa we wrześniu, gdy kontraktu z nim nie podpisało Renault, z którym testował latem. Polak w październiku dwa razy jeździł autem Williamsa z 2014 roku (na Silverstone i Hungaroringu). Wciąż wydaje się faworytem do zajęcia miejsca po Massie, ale walczą o nie jeszcze m.in. Daniił Kwiat, Pascal Wehrlein, Paul di Resta i Siergiej Sirotkin.

Grand Prix Abu Zabi odbędzie się w ten weekend. Mistrz świata jest już znany - czwarty raz w karierze został nim Hamilton. Kierowcy Williamsa, czyli Stroll i Felipe Massa, który po sezonie kończy karierę, zajmują w klasyfikacji odpowiednio 11. i 10. miejsce. Wciąż mają szansę na poprawę swoich lokat.

Robert Kubica na testach w Abu Zabi. "To nie sprawdzian Polaka, ale oswajanie się i uczenie samochodu"