Fortuna za strzelone gole! W ten weekend bramki w Nice 1 Lidze mają szczególną wartość

Gole zdobyte w najbliższej kolejce Nice 1 Ligi będą miały wyjątkową wartość. Za każdym razem, gdy piłka przekroczy linię bramkową, Fortuna dołoży 2000 zł do łącznej puli, która zostanie następnie podzielona równo między wszystkie 18 pierwszoligowych klubów. Każdy z nich, przy wsparciu przedstawicieli sponsora, wybierze cele charytatywne, na które przeznaczy otrzymane fundusze. Do finalnych odbiorców trafią one jeszcze przed zakończeniem 2017 roku.

Akcja jest częścią kampanii Fortuny pt. „Więcej z gry”. To też kolejne przedsięwzięcie bukmachera w ramach współpracy z Nice 1. Ligą, której jest sponsorem od marca br. Fortuna m.in. jest obecna podczas cieszącego się sporą popularnością „miasteczka kibica”, organizowanego przy okazji rozgrywek ligowych przez PZPN. W strefie kibice mogą zmierzyć się w konkurencjach sprawnościowych, czy też wprawić w piłkarski nastrój przed meczem dzięki grze FIFA18.

- W tym sezonie rozgrywki Nice 1 Ligi są wyjątkowo wyrównane, co czyni rywalizację ciekawszą i bardziej emocjonującą dla kibiców. Jako oficjalny sponsor rozgrywek chcemy nie tylko spotęgować sportowe emocje, ale też dołożyć do nich w sposób dosłowny. Dlatego na zakończenie tegorocznych zmagań zapłacimy za każdą bramkę, która padnie w najbliższej kolejce ligowej, a kwotę przekażemy klubom do rozdysponowania na cele charytatywne. Pamiętajmy, że sport ma zbliżać i przynosić radość, co jako wartość przyświeca nam w bieżącym działaniu i jest fundamentem tej akcji - mówi Konrad Komarczuk, prezes zarządu Fortuna Zakłady Bukmacherskie.

To kolejne przedsięwzięcie Fortuny w ramach współpracy z Nice 1 Ligą. Kilka tygodni wcześniej bukmacher zainaugurował kampanię outdoorową w miastach klubów z tego poziomu rozgrywek. Wykorzystując reklamę wielkoformatową, jako oficjalny sponsor, firma popularyzuje w ten sposób rozgrywki pierwszoligowe w danym mieście. Format ten pojawił się m.in. w Katowicach, Sosnowcu, Częstochowie, Mielcu, Legnicy, Siedlcach czy Suwałkach.

Efekty akcji można będzie śledzić na kanałach klubowych oraz pod hasztagiem #WiecejZGry.