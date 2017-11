Formuła 1. Lance Stroll: Nie poznałem jeszcze Kubicy

W niedzielę ostatni wyścig sezonu na torze w Abu Zabi. Wyścig w Abu Zabi odbędzie się w niedzielę. Dwa dni później na torze Yas Marina zostaną przeprowadzone testy opon Pirelli na sezon 2018. Za kierownicą auta Williamsa zobaczymy Roberta Kubicę. Polak we wtorek będzie jeździł rano, a popołudniu przekaże auto Lance’owi Strollowi. W środę najpierw samochód poprowadzi Siergiej Sirotkin, który raczej nie walczy z Polakiem o miejsce w składzie, a próbuje złapać fuchę trzeciego kierowcy. Kubica będzie testował auto i opony w środowej sesji popołudniowej.

Williams jeszcze nie zapowiedział, kiedy ogłosi, kto będzie reprezentował jego barwy w przyszłym sezonie obok Strolla. Kanadyjczyk zapytany o swojego przyszłego partnera mówił bardzo ogólnie.

- Chciałbym, żeby był to kierowca jeżdżący dla zespołu. Każdy ma swój samochód, koncentruje się na sobie i to co się dzieje po swojej stronie garażu, ale dobrze jest mieć dobre relacje. Nie chcesz mieć jakiejś wewnętrznej walki, rozrywania zespołu od środka. To bardzo ważne - stwierdził.

- Zawsze chcesz mieć obok siebie kogoś, kto będzie zmuszał cię do wysiłku, kto będzie w świetnej formie, bo wtedy też stajesz się lepszym kierowcą. Ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, co będzie chciał zrobić Williams - dodał Stroll.

Zapytany o Kubicę, z którym będzie dzielił samochód podczas testów opon, powiedział: - Nie miałem jeszcze okazji poznać Roberta Kubicy. Był świetnym kierowcą w swoich czasach przed wypadkiem, ale nie wiem, w jakiej jest formie i jak z jego zdrowiem. Nie znam szczegółów. Zobaczymy, co zdecyduje Williams.