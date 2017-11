Bellator ogłosił zestawienia w rundzie otwarcia turnieju Grand Prix wagi ciężkiej

Zawodników zestawiono w następujący sposób:

– Quinton Jackson vs. Chael Sonnen

– Fedor Emelianenko vs. Frank Mir

– Matt Mitrione vs. Roy Nelson

– Ryan Bader vs. Muhammed Lawal

Zwycięzca pojedynku Jackson (37-12) vs. Sonnen (29-15-1) zmierzy się z wygranym w walce Emelianenko (36-5) vs. Mir (18-11).

Z kolei Mitrione (12-5) powalczy z Nelsonem (23-14) o prawo do zmierzenia się w półfinale z wygranym pojedynku Bader (24-5) vs. Lawal (21-6).

Pierwszą walę turnieju, między Jacksonem i Sonnenem zobaczymy już 20 stycznia na gali Bellator 192 w kalifornijskim Ingelwood. Pojedynek Mitrione vs. Nelson odbędzie się natomiast 16 lutego w Uncasville. Kolejne starcia prawdopodobnie ogłoszone zostaną na eventy w kwietniu i maju. Bellator zakłada, iż walka finałowa będzie miała miejsce w grudniu 2018 roku.

Przypomnijmy, że Bellator nie ma mistrza wagi królewskiej od maja 2016 roku, gdy organizacja odebrała tytuł Vitaly’owi Minakov’owi.

InTheCage.pl - specjalny serwis o MMA