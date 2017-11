Bundesliga. Arjen Robben zakończy karierę?

Obecna umowa Arjena Robbena z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem obecnego sezonu Bundesligi. Wciąż nie wiadomo, czy 33-latek przedłuży kontrakt z wicemistrzem Niemiec.

Po nieudanych dla Holandii eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji, Robben zakończył swoją przygodę z reprezentacją Oranje. Niemieckie media twierdzą, że już niebawem zawodnik może całkowicie pożegnać się z futbolem. "Holender może pozostać w tyle. Być może zmieni więc klub, albo przejdzie na piłkarską emeryturę" - piszą niemieccy dziennikarze.

- Kiedy zakończę karierę? Być może nawet po tym sezonie. Być może jednak przedłużę kontrakt z Bayernem, albo odejdę do innego zespołu. Wszystko jest możliwe - mówił sam Robben po ostatnim spotkaniu Bawarczyków z Anderlechtem (2-1) w Lidze Mistrzów.

- Na razie patrzę po prostu tylko na następny mecz, nie dalej. Chcę spróbować bawić się w to tak długo, jak to możliwe. Chcę grać na wysokim poziomie, ale nie wiem jak długo to potrwa - dodaje doświadczony pomocnik.

Robben na razie nie prowadzi rozmów dotyczących przedłużenia wygasającego za kilka miesięcy kontraktu. - Nie przewiduję żadnych ruchów przed świętami Bożego Narodzenia - kończy piłkarz.