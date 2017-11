Dramat gwiazdora Bayernu Monachium. Czeka go kilka miesięcy przerwy

Pechowa sytuacja miała miejsce w 44. minucie spotkania. W pewnym momencie na twarzy Thiago pojawił się grymas bólu, a zawodnik poprosił o pomoc medyczną. Po jej udzieleniu sztab Bayernu podjął decyzję o zmianie piłkarza, w którego miejsce pojawił się James Rodriguez.

Hiszpański rozgrywający stadion opuszczał o kulach, a pierwsze diagnozy od razu nie były zbyt optymistyczne. Po meczu trener Bayernu przyznał, że cała sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Potwierdził to również dyrektor sportowy klubu. - Nie jest dobrze. Myślę, że czeka go przynajmniej kilkumiesięczna przerwa. To poważny uraz mięśniowy - mówił Hasan Salihamidzić.

To kolejna bardzo poważna kontuzja Thiago w odstępie kilku lat. W sezonach 2013/14 i 2014/15 reprezentant Hiszpanii musiał pauzować łącznie przez kilkanaście miesięcy, m.in. przez zerwanie więzadła w kolanie.