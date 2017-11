MMA. Z UFC do FEN? Grabowski negocjuje kontrakt

- Damian to znakomity zawodnik i negocjujemy z nim zasady współpracy z FEN. W marcu organizujemy wielką, jubileuszową galę i bardzo chciałbym, aby Grabowski był jednym z jej bohaterów. Z kim bym go zestawił? Może z Danielem Omielańczukiem? To byłoby coś! Jak kraść, to miliony – powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

Polski ciężki w najlepszej organizacji na świecie przegrał trzy walki z rzędu i został zwolniony z kontraktu. Niedawno w mediach społecznościowych zapowiedział swój powrót. Oferta z FEN na pewno jest dla niego kusząca.

Grabowski to doświadczony zawodnik. W MMA stoczył 25 walk z czego aż 20 wygrał.