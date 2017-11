Liga Mistrzów. Gol Roberta Lewandowskiego, asysta Łukasza Teodorczyka. Bayern pokonał Anderlecht

Bayern przed przerwą zagrał bardzo słabo. Mistrzowie Niemiec po 45 minutach mogli przegrywać nawet trzema golami. Mogli, ale w Anderlechcie zawodziła skuteczność. A konkretnie zawodziła u Teodorczyka, który zmarnował trzy doskonałe okazje do zdobycia bramki.

W 8. minucie Polak znalazł się sam na sam w sytuacji ze Svenem Ulreichem, ale zamiast do bramki uderzył wprost w niego. Niemal tak samo Teodorczyk spudłował w 39. minucie, a dziewięć minut wcześniej w doskonałej sytuacji strzelił obok słupka.

To, co nie udało się Teodorczykowi, udało się Lewandowskiemu. Kapitan reprezentacji Polski w pierwszej połowie okazji nie miał, ale tuż po przerwie gola strzelił. W 51. minucie nasz napastnik wykończył kapitalną akcję Bayernu, a do siatki trafił po podaniu Tolisso. To 50., rekordowy gol Lewandowskiego w 2017 roku.

Kilka chwil po bramce, Lewandowski mógł zdobyć drugą, jednak jego uderzenie z ostrego kąta było minimalnie niecelne. W 63. minucie Anderlecht wyrównał. Podanie w pole karne głową zgrał Teodorczyk, a jego zagranie na gola zamienił Sofiane Hanni.

Polacy mieli jeszcze okazje do strzelenia gola. W 68. minucie po podaniu Jushui Kimmicha głową uderzał Lewandowski i tylko doskonała interwencja Matza Selsa uchroniła Anderlecht. Osiem minut później znów swoich sił spróbował Teodorczyk. Napastnik gospodarzy ładnie uderzył z linii pola karnego, jednak pomylił się centymetry.

W końcówce skuteczniejszy był Bayern. W 77. minucie dośrodkował Kimmich, a decydującego gola głową strzelił Tolisso. Mistrzowie Niemiec wygrali i zachowali szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. W ostatniej kolejce Bayern podejmie PSG, a Anderlecht na wyjeździe zagra z Celtikiem.

Sytuacja w grupie:

1. PSG 15 punktów

2. Bayern 12 punktów

3. Celtic 3 punkty

4. Anderlecht 0 punktów