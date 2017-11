Premier League. Arsenal, Chelsea i Tottenham chcą młodą gwiazdę Watford

Richarlison do Watfordu przyszedł z brazylijskiego Fluminese. The Hornets zapłacili za niego 12,5 mln euro. Początkowo zakładano, że 20-latek będzie jedynie uzupełnieniem drużyny prowadzonej przez Marco Silvę, skrzydłowy bardzo szybko wkomponował się jednak do nowego zespołu i stał się jego kluczową postacią.

W tym sezonie Richarlison rozegrał 12 spotkań w angielskiej ekstraklasie, w których strzelił 5 goli i zanotował 3 asysty. - Richarlison to fantastyczny talent. Nie dziwię się, że przyciąga uwagę innych klubów. Jeśli zainteresowani będą gotowi wyłożyć odpowiednią kwotę, to decyzja o sprzedaży będzie należeć do mnie - powiedział ostatnio Marco Silva.

Wśród zainteresowanych klubów wymienia się Arsenal, Tottenham i Chelsea. Najbardziej zdeterminowani do pozyskania młodzieżowego reprezentanta Brazylii są szefowie Kanonierów, którzy w najbliższym oknie transferowym mogą stracić Alexisa Sancheza, który jest łączony z przenosinami m.in. do Realu Madryt.

Richarlison jest aktualnie wyceniany na 7 mln euro. Angielskie media twierdzą jednak, że właściciele Watford zażądają za niego około 25 mln euro.