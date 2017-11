Premier League. Napastnik Manchesteru United balował w USA. Zapłaci za to śmieszną karę

Lukaku ostatnie wakacje spędził w Stanach Zjednoczonych. Nie stronił tam od hucznych imprez. Najgłośniejsze odbywały się w wynajmowanej przez niego rezydencji w Beverly Hills. Nocne balangi wyjątkowo nie przypadły jednak do gustu okolicznym mieszkańcom, którzy wielokrotnie dzwonili ze skargą na policję.

Belgowi groziła nawet rozprawa, po której mógłby na pół roku wylądować w więzieniu. Sąd w Los Angeles potraktował go jednak bardzo ulgowo, zmieniając status sprawy z wykroczenia na zakłócanie porządku publicznego.

W efekcie Lukaku będzie musiał zapłacić 450 dolarów rekompensaty. Czyli tyle co nic. Tygodniówka 24-latka w Manchesterze United to 250 tys. funtów (ok. 330 tys. dol.).