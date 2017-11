Czy synowie Cristiano Ronaldo pójdą w ślady ojca i będą grać w wielkich klubach? Niektórzy mocno na to liczą i... zgarnięcie niezłej kasy

Na początku XXI w. w londyńskiej firmie bukmacherskiej William Hill pojawił się jeden z najbardziej niezwykłych zakładów, który rozbudził wyobraźnię kibiców na całym świecie. Wydawało się, że pod względem medialności i długiego terminu, trudno będzie go kiedykolwiek przebić. Otóż kibice mogli obstawiać - w stosunku 500:1 - na to, że dziecko legendarnych tenisistów: Steffi Graf i Andre Agassiego, wygra w przyszłości wielkoszlemowy turniej na kortach w Wimbledonie.

To było prawdziwe spekulacyjne szaleństwo. Niektórzy poszli jeszcze dalej. Organizatorzy turnieju tenisistek w New Jersey, zaproponowali nawet znanym rodzicom dziesięć milionów dolarów, pod warunkiem, że ich córeczka wystartuje w 2017 r. Niestety, z planów wyszły nici, bo urodził się chłopiec.

Po kilkunastu latach wiadomo, że nikt na świecie nie obłowił się na absurdalnym zakładzie. Dzieci Graf i Agassiego traktują tenis wyłącznie rekreacyjnie. Ani 16-letniego Jadena, ani też 14-letniej Jaz, nigdy nie zobaczymy na żadnym prestiżowym turnieju.

Teraz zainteresowanie najpopularniejszego bukmachera zostało skierowane na rodzinę Cristiano Ronaldo, która niedawno znacząco się powiększyła. Portugalczyk po raz drugi i trzeci został ojcem. Na świat przyszły bliźniaki: chłopczyk Mateo i dziewczynka Eve. Od siedmiu lat gwiazdor Realu Madryt jest również tatą Cristiano Ronaldo Juniora, który coraz bardziej zadziwia techniką. Jego popisy można oglądać na YouTube.

William Hill nie mógł zaprzepaścić takiej okazji i zaczął przyjmować zakłady w stosunku 100 funtów do 1, że jeden z synów Ronaldo wystąpi kiedyś w Realu Madryt lub Manchesterze United. Właśnie w tych klubach CR7 osiągał największe sukcesy.

W londyńskiej firmie zdają sobie sprawę, że zakłady są traktowane przez fanów, wyłącznie w kategorii zabawy. Szanse z zamienienia kuponu na wielką kasę, są często bliskie zeru, ale... - Dzieci genialnych zawodników dziedziczą talent po rodzicach, ale rzadko się zdarza, żeby tak jak oni postawili wszystko na sport - komentuje Rupert Adams, rzecznik William Hilla. - Z Cristiano Ronaldo Juniorem może być jednak inaczej. Jego ojciec słynie z perfekcyjnej dyscypliny. Jeśli będzie wpajał swoim dzieciom takie podejście do życia i zarażał pasją do futbolu, to nie zdziwiłbym się, żeby jeden z jego synów był świetnym piłkarzem.