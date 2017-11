Zwrot w sprawie transferu Philippe Coutinho. Nie Barcelona, a PSG?

Jeszcze kilka tygodni temu światowe media obiegła informacja, że Philippe Coutinho niemal na pewno zimą zamieni Liverpool na Barcelonę. Władze The Reds miały już wyrazić zgodę na transfer, a piłkarz był podobno zdecydowany na zmianę otoczenia. Teraz okazuje się, że przenosiny Brazylijczyka na Camp Nou nie są przesądzone.

Zdaniem hiszpańskich i francuskich mediów, Coutinho zimą może trafić nie do FC Barcelony, a do Paris Saint-Germain. Wicemistrzowie Francji kuszą piłkarza dużymi zarobkami, a także obecnością wielu jego rodaków w składzie, w którym obecnie znajdują się Neymar, Dani Alves, Lucas Moura, Marquinhos i Thiago Silva.

I to właśnie ostatni z nich odgrywa podobno kluczową rolę w sprawie ewentualnego sprowadzenia Coutinho do Paryża. 33-letni defensor namawia młodszego kolegę na wybór PSG. - We Francji czułby się jak w domu. Zawsze mu doradzam. Musi być jednak przekonany, że będzie to dla niego najlepsza decyzja w sportowej karierze - mówi Thiago SIlva cytowany przez portal "sport.es".

W przypadku sprowadzenia Philippe Coutinho, właściciele Paris Saint-Germain będą musieli wyłożyć za reprezentanta Brazylii około 150 mln euro.