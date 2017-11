Samobój roku w Holandii. Piłkarz wypożyczony z Chelsea przelobował własnego bramkarza

Angielski obrońca, który w holenderskim zespole przebywa na wypożyczeniu z Chelsea, w 59. minucie spotkania chciał zagrać do swojego bramkarza Jeroen Houwen, zrobił to jednak tak niefortunnie, że piłka przelobowała 21-letniego golkipera.

Bramkarz wściekły na swojego obrońcę wyjął piłkę z siatki i wybił ją przed siebie. Sytuacja okazała się na tyle pechowa, że Vitesse, które prowadziło 1-0, ostatecznie przegrało mecz 2-4.

Fankaty Dabo w tym sezonie rozegrał 12 spotkań w barwach holenderskiego zespołu, w którym przebywa na rocznym wypożyczeniu. Vitesse aktualnie zajmuje szóste miejsce w tabeli Eredivisie tracąc 14 punktów do liderującego PSV Eindhoven.