Zlatan Ibrahimović po raz pierwszy od dekady nie został piłkarzem roku w Szwecji

Ibrahimović zwyciężał w plebiscycie 11 razy, a w latach 2007-2016 wyróżnienie zgarniał nieprzerwanie. Tym razem musiał się zadowolić tytułem najlepszego szwedzkiego napastnika.

- To wiele dla mnie znaczy. Indywidualne nagrody otrzymuje się dzięki kolegom. To kolektyw sprawia, że wszystko idzie dobrze - mówił z ekranu Ibrahimović, co wielu odczytało jako chęć powrotu do reprezentacji Szwecji.

36-letni napastnik z gry w kadrze zrezygnował w 2016 roku. W kwietniu zerwał więzadła w kolenie. Do gry w barwach Manchesteru United wrócił w ostatni weekend, w wygranym 4:1 meczu z Newcastle.

Szwedzki plebiscyt wygrał Andreas Granqvist, który poprowadził reprezentację do awansu na mundial. Szwedzi w barażach wyeliminowali Włochów.