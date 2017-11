Williams odniósł się do doniesień w sprawie kontraktu z Robertem Kubicą

Zespół Williams po raz kolejny oficjalnie zaprzeczył, że doszedł do porozumienia w sprawie kontraktu z Robertem Kubicą. "Gdy będziemy mieć coś do ogłoszenia, to ogłosimy. Na weekend w Abu Zabi nic nie planujemy" - czytamy w oświadczeniu teamu.

W poniedziałek holenderski RTL podał, że Polak podpisał już dwuletni kontrakt z zespołem. Te doniesienia potwierdził m.in. Jason Swales z NBC Sports, ale we wtorek Williams po raz kolejny zaprzeczył, że decyzja w sprawie następcy dla Felipe Massy została już podjęta. "Chociaż rozmowy z Kubicą trwają, wciąż nie zdecydowaliśmy, kto zastąpi Massę. Gdy będziemy mieć coś do ogłoszenia, to ogłosimy. Na weekend w Abu Zabi nic nie planujemy" - oświadczył zespół Williams. Już drugi raz dementuje plotki w związku z kontraktem z Kubicą. Kubica wyrósł na kandydata do zespołu Williamsa we wrześniu, gdy kontraktu z nim nie podpisało Renault, z którym testował latem. Polak w październiku dwa razy jeździł autem Williamsa z 2014 roku (na Silverstone i Hungaroringu), 28 listopada ma jeździć tegorocznym bolidem podczas testów opon po Grand Prix Abu Zabi. Kubica wciąż wydaje się faworytem do zajęcia miejsca po Massie, ale walczą o nie jeszcze m.in. Daniił Kwiat, Pascal Wehrlein i Paul di Resta.