Ekstraklasa. Sensacyjny zwrot w sprawie Kamila Jóźwiaka. Piłkarz zostaje w Lechu

- To bardzo dobra informacja - komentuje wiceprezes Kolejorza, Piotr Rutkowski. - Po ogromnym zamieszaniu sprzed kilku tygodni i zerwaniu rozmów z przedstawicielem piłkarza, Kamil przyszedł do nas sam i zaproponował porozumienie. Doszliśmy do niego szybko, a w rozmowach uczestniczył on sam i jego ojciec - dodaje.

Nowa umowa posiada opcję przedłużenia o dwa sezony. - Ta klauzula to ukłon w stronę piłkarza, którego przedstawiciel wcześniej oczekiwał od nas konstrukcji 1+2+1, absolutnie nieakceptowalnej - wyjaśnia wiceprezes. - Od momentu, gdy rozmowy prowadziliśmy bezpośrednio z tatą Kamila i nim samym, wypracowaliśmy model kompromisowy. O szczegółowych warunkach jednak mówić już nie będziemy – podkreśla Rutkowski.

Zadowolony z podpisania nowej umowy jest też sam zawodnik. - Jestem wychowankiem tego klubu i bardzo dużo mu zawdzięczam. Wiem, że w tym momencie pozostanie przy Bułgarskiej to dla mnie najlepsza opcja. Cieszę się, że podpisałem kontrakt i teraz mogę w pełni skoncentrować się na grze w piłkę - mówi skrzydłowy Kolejorza, Kamil Jóźwiak.

19-latek w niebiesko-białych barwach rozegrał do tej pory 29 spotkań. W obecnie trwających rozgrywkach wystąpił w siedmiu meczach, w których zdobył dwie bramki i dwukrotnie asystował przy trafieniach kolegów z drużyny.

