Siatkówka. Vital Heynen oficjalnie kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski

Jak podało Sport Pro Agency, Vital Heynen jest oficjalnym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. - Z przyjemnością informujemy, że nasz klient trener Vital Heynen został zaproszony przez Polski Związek Piłki Siatkowej do udziału w procesie rekrutacji nowego szkoleniowca męskiej reprezentacji Polski. Zaproszenie to przyjął i dzisiaj złożyliśmy w jego imieniu wszystkie wymagane dokumenty w siedzibie PZPS – podała agencja reprezentująca interesy Belga.

Dlaczego selekcjoner nie potwierdzał wcześniej swojej kandydatury na szkoleniowca Polaków? Aktualnie jest on trenerem reprezentacji Belgii, którą doprowadził do 4. miejsca w poprzednich mistrzostwach Europy i do awansu na nadchodzące mistrzostwa świata.

- Trzeba być szczerym – drużyna belgijska jest bardzo fajnym teamem, ale nie mamy w swoich szeregach siedmiu najlepszych zawodników na świecie. Bardzo dużym wyzwaniem będzie osiągnięcie lepszych wyników – mówił w wywiadzie dla Sport.pl jeszcze kilka tygodni temu.

- Wierzę w lojalność. Dlaczego jednak zadaje się mi to pytanie? Jeśli drużyna wykopuje trenera nikt nie pyta o to, czy dany klub był lojalny w stosunku do szkoleniowca. Każdy uważa, że jest to normalne. Złe wyniki? Rezygnujemy z usług sternika! Jeśli decydujemy się akceptować tego rodzaju rozwiązania, to powinniśmy przystać również na odwrotną sytuację – w różnych okolicznościach trener ma prawo zrezygnować ze współpracy z zespołem. Nie mówię tu o sobie, ale generalnie – tłumaczył w wywiadzie.

Vital Heynen karierę trenerską rozpoczął w 2005 roku – przez 7 lat prowadził belgijskie Noliko Maaseik. Następnie przejął po Raulu Lozano kadrę Niemiec, z którą sensacyjnie sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata w 2014 roku. Prowadził Tours VB, a aktualnie jest również szkoleniowcem VfB Friedrichshafen.

W Polsce znany jest szczególnie ze współpracy z Transferem Bydgoszcz. W sezonie 2014/2015 doprowadził tę drużynę do 5. miejsca PlusLigi. W decydującym meczu w złotym secie zespół znad Brdy pokonał ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.