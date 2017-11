Borussia traci szefa skautów. Arsenal ma zapłacić 2 mln euro

Sven Mislintat jest jednym z najlepszych w swoim fachu w Europie. To on odpowiadał za to, że w Dortmundzie zagrali Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang czy Ousmane Dembele. Nie dziwne, że od lat był kuszony przez największe kluby. Latem z Borussii chciał go wyciągnąć Bayern Monachium i zrobić nowym dyrektorem technicznym. Mislintat został jednak w Dortmundzie.

Jak informuje "SportBild" teraz odejście skautów Borussii Dortmund jest już niemal przesądzone. 45-latek ma przejść do Arsenalu, gdzie miałby zastąpić pracującego od 1996 roku Steve'a Rowley'a. Londyński klub ma zapłacić wynoszącą blisko dwa miliony euro kwotę odstępnego, bo Mislintat ma umowę z Borussią aż do 2021 roku.

45-letni trener oprócz świetnego oka do piłkarzy, jest też zwolennikiem nowych technologii. To on wprowadził do treningów Dortmundzie maszynę o nazwie Footbonaut, czyli specjalną klatkę, w której zawodnik uczy się i trenuje serię szybkich przyjęć i podań piłki. Jest też jednym z założycieli start-up Matchmetrics, który zajmuje się zaawansowaną analizą statystyczną w futbolu.