EkstraStats dla Sport.pl. Klasyk zasłużenie dla Legii

Bramkarz Górnika miał sporo pracy, ale też wywiązywał się z niej znakomicie. Nawet przy straconej bramce ciężko mu coś zarzucać, bo przy pierwszym strzale bronił instynktownie i piłka szczęśliwie spadła z powrotem pod nogi Hamalainena. Większe pretensje można by tu mieć do obrońców, którzy najpierw dopuścili do strzału, a następnie nie zablokowali Fina. Fakt, że najlepszym graczem Górnika był bramkarz świadczy o przebiegu tego meczu. Napór gospodarzy rósł w zasadzie z każdą kolejną akcją i w pewnym momencie tylko Loska trzymał zabrzan w grze. Skuteczniejszej grze gospodarzy nie pomagały także złe decyzje w finalnych fazach akcji, jak na przykład strzał z ostrego kąta Michała Kucharczyka czy próby kombinacyjnej gry na lewym skrzydle Hamalainena.

Górnik atakuje graczy Legii w gorszym położeniu - dwóch na ograniczającej ich linii bocznej. Ekstrastats

Po niecelnym podaniu Legia od razu neutralizuje szybki atak Górnika nie dopuszczając do drugiego podania, które najczęściej uruchamia napastnika. Ekstrastats



Legia miała ciekawy pomysł z zaskakiwaniem Górnika jego własną bronią - bezpośrednią piłką, często z pominięciem linii pomocy. Zwłaszcza było to widoczne w pierwszej połowie, kiedy na placu gry był jeszcze Jarosław Niezgoda. Często w momencie zakładania pressingu przez gości Legia próbowała wykorzystywać wyższe ustawienie całego zespołu rywali i zagrywać piłki za plecy obrońców lub do szeroko ustawionego Michała Kucharczyka, który także korzystał z wolnej przestrzeni i własnej szybkości. W drugiej połowie gra Legii trochę się zmieniła, co miało związek z cofnięciem się zabrzan. Tradycyjną zmianą Ambrosiewicz - Wolsztyński już na początku drugiej połowy trener Brosz dał do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę z coraz większej przewagi gospodarzy i woli mieć na boisku dodatkowego pomocnika.

Legia wykorzystuje pressing Górnika na własną korzyść - otwarta strefa środkowa i skrzydła są zachętą do bezpośrednich zagrań zdobywających teren. Ekstrastats

Legia w drugiej połowie atakowała z większym rozmachem, jeszcze częściej korzystając ze skrzydeł. Dobre zawody rozgrywał Guilherme, który dobrymi podaniami i dryblingami umożliwiał Legii rozciągnięcie akcji bez straty tempa i inicjatywy. Zrozumiała była także zmiana Niezgody na Armando Sadiku, który jako napastnik bardziej żyjący w polu karnym mógł lepiej odnaleźć się w sytuacji, kiedy Górnik nie zostawiał już wolnego pola za linią obrony.

Akcja zawiązana na prawym skrzydle pozwala na uwolnienie bocznego obrońcy po przeciwległej stronie boiska. W rezultacie ma on dużo miejsca i czasu na decyzję oraz resztę zespołu centrum. Tak atakowała Legia w drugiej połowie. Ekstrastats

Zabrzanie z kolei chcieli grać swoją grę, czyli agresywny doskok kiedy rywal miał problem z rozegraniem oraz szybki atak w przypadku przejęcia piłki bliżej własnej bramki. I w tym przypadku Legia odrobiła pracę domową, bo widać było, że gospodarze atakowali to pierwsze lub drugie podanie Górnika, jeszcze na 20-30. metrze od bramki zabrzan. To pozwoliło wymusić większą presję na linii pomocy Górnika, więc podania do napastników - na wolne pole do Angulo lub na utrzymanie do Wolsztyńskiego - były niedokładne czy spóźnione, w związku z czym obrona miała łatwiejsze zadanie przy walce o pozycję czy ustawieniu pułapki ofsajdowej (aż 7 spalonych gości).

Pułapka pressingowa Górnika - obrońca zwrócony tyłem do bramki, szukający podaniem bramkarza, to idealny cel. Ekstrastats

Mimo tylko jednej prawidłowo zdobytej bramki w Warszawie oglądaliśmy ciekawy mecz, który mógł się podobać. Dominowały bezpośrednie akcje, więc tempo spotkania było, jak na warunki Ekstraklasy, całkiem wysokie. Być może obejrzelibyśmy także więcej bramek, gdyby nie wymuszone przerwy, które z pewnością nie pozostały bez wpływu na rytm gry obu zespołów.