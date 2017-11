Siatkówka. Jakub Bednaruk: Jak większość trenerów dostałem zapytanie. Odpowiedziałem, ale nie zajmuje mi to głowy

Jakub Bednaruk w tym sezonie prowadzi Łuczniczkę Bydgoszcz. Jego zespół w 9 rozegranych meczach zdobył 10 punktów i obecnie znajduje się na 13. miejscu PlusLigi. W ostatniej kolejce grał w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie ulegał gospodarzom 0:3, choć w dwóch pierwszych setach miał swoje szansę na inny scenariusz.

Pochodzący z Bielska-Białej szkoleniowiec jest jednym z kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Do 20 listopada trenerzy mieli przedstawić Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej swoją wizję na zespół biało-czerwonych. Wśród rywali Jakuba Bednaruka wymieniani są Piotr Gruszka, Robert Prygiel, Wojciech Serafin, Vital Heynen czy Andrea Giani.

Na ile jest pan zadowolony z formy swojego zespołu na „tu i teraz”?

Jakub Bednaruk: - Na spokojnie mogliśmy „ugryźć” klub z Górnego Śląska. Były momenty, w których graliśmy naprawdę dobrą siatkówkę, nie ustępując rywalom - dostaliśmy od nich szansę, której nie wykorzystaliśmy. Niestety, traciliśmy prowadzenie w dwóch ustawieniach.

Od początku było wiadomo, że Salvador Hidalgo Oliva dobrze serwuje, ale kilka razy byliśmy przez niego zaskoczeni. Generalnie mojej drużynie brakowało troszeczkę „zęba” - w sobotę mogliśmy „ukłuć” gospodarzy, a tego nie zrobiliśmy.

Ostatnio mieliście kilka problemów kadrowych. Środek funkcjonuje dużo lepiej, zakontraktowaliście nowego zawodnika – Patryka Akalę. Kiedy zadebiutuje w składzie?

- Na dziś nie chcę się na ten temat wypowiadać. Na razie Patryk nam pomaga, ponieważ odbywaliśmy takie treningi, w których mieliśmy jednego środkowego. Mateusz Sacharewicz wrócił na boisko i prezentuje się nieźle, natomiast Michał Szalacha to chłopak na niesamowite granie. Na razie w mojej opinii prezentuje się rewelacyjnie.

Nie męczy częste szukanie pozytywów w tym, że walczycie? Zwyciężaliście do tej pory trzykrotnie – dwa razy tyle spotkań przegraliście.

- Nie męczy, ponieważ od początku wiedzieliśmy, że będziemy zespołem walczącym o swoje szanse. Chciałbym wygrywać wszystkie mecze, ale bez zwycięstw również musimy szukać pozytywów. Co innego mamy zrobić? Nie jesteśmy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, by zawsze wygrywać – robimy to tak często, jak potrafimy.

Jestem zawiedziony, bo w ostatnim spotkaniu należał nam się choć set. Żałuję szczególnie tego drugiego, w którego końcówce pozwoliliśmy sobie na błąd przejścia linii, co nas trochę dobiło. W trzeciej partii nieco przestaliśmy wierzyć w możliwość odwrócenia wyniku i to jest jeden z problemów tego zespołu – nie zawsze do końca wierzy w to, że może coś zrobić. Mimo to pracujemy.

Poszukiwać wielkich wyzwań można w reprezentacji Polski. Powiedział pan ostatnio, że pańską kandydaturę do objęcia kadry zgłosił management. Wysłał pan swoją propozycję do PZPS-u?

- Jakiś list poszedł. Jak większość trenerów dostałem zapytanie. Odpowiedziałem, ale na chwilę obecną nie zajmuje mi to głowy. Bardziej przejmuje mnie kolejne spotkanie w Bielsku-Białej, które czeka mój zespół już w nadchodzący wtorek. To, o co zostałem poproszony, zrobiłem. Na razie wolę na ten temat nie rozmawiać.

Coś musiał pan jednak odpisać.

- Odpisałem, że bardzo mi miło, że dostałem e-maila. Teraz wszyscy gadają o kadrze, co dziennikarz, to wyciąga inne sensacje... Nie chcę się w to bawić.