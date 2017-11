Ekstraklasa. Legia - Górnik. Romeo Jozak po meczu: Zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Na drugą połowę wyszliśmy bardzo zmotywowani

- Chciałbym przede wszystkim pogratulować i podziękować piłkarzom i trenerowi Górnika za ich świetne zachowanie podczas całego spotkania i na reakcje na liczne przerwy spowodowane tym, co działo się na trybunach - powiedział na początku konferencji prasowej trener Legii.

- Byliśmy lepszą drużyną i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Powinniśmy zdobyć nawet więcej bramek. W przerwie powiedziałem zawodnikom, że spotkanie bardzo przypomina starcie z Jagiellonią (0-1) i nie chce, aby zakończyło się podobnym wynikiem, to sprawiło, że na drugą połowę wyszliśmy bardzo zmotywowani. Kluczem w dzisiejszym spotkaniu był spokój i agresywność. Mecz rozwiązać mogliśmy dużo wcześniej, ponieważ mieliśmy mnóstwo sytuacji do zdobycia bramek. Najważniejsze jest jednak to, że byliśmy cierpliwi i wciąż dążyliśmy do strzelenia gola, co ostatecznie się udało - scharakteryzował spotkanie szkoleniowiec mistrzów Polski.

- Kiedy przychodziłem do Legii zajmowaliśmy piąte miejsce, teraz jesteśmy liderem. Wygrana z Górnikiem bardzo wiele dla mnie znaczy, tak samo jak dla piłkarzy i kibiców. To był najlepszy mecz Legii odkąd tu jestem. Widoczna była stabilizacja, do której dążyliśmy. Teraz musimy być skupieni na każdym meczu, bo ciąży na nas podwójna presja - ta związana z tym, że jesteśmy Legią i ta związana z tym, że jesteśmy liderem - dodał.

- Jestem bardzo emocjonalny, bardzo cieszy mnie to zwycięstwo. Pamiętam jednak o tym, że wciąż musimy się rozwijać i stawać się lepsi, by zachować prowadzenie w tabeli do końca. Przed nami długa droga - zakończył Romeo Jozak.