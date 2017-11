Legia - Górnik. Marcin Brosz po meczu: Mimo straconej bramki końcówka meczu należała do nas

- Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jaka była ranga tego meczu. Do końca walczyliśmy o korzystny dla nas wynik i mieliśmy na niego szanse, głównie dzięki Tomaszowi Losce. To właśnie dzięki jego grze, do ostatnich minut mieliśmy nadzieję nawet na zwycięstwo - rozpoczął konferencję prasową trener Brosz.

Po czym dodał: Było wiele sytuacji, które moglismy lepiej przeprowadzić. Zabrakło nam skutecznych podań do przodu, ten element mogliśmy wykonać zdecydowanie lepiej, gdyby tak się stało, rezultat byłby z pewnością inny.

Górnik Zabrze kolejny raz w tym sezonie stracił bramkę w końcówce meczu i w rankingu drużyn dających sobie strzelać najwięcej goli w ostatnim kwadransie gry znajduje się w pierwszej trójce Lotto Ekstraklasy. - W ostatnich minutach co prawda straciliśmy bramkę, ale tak naprawdę końcówka należała do nas. Nie do końca było tak, że zabrakło nam sił, ale z pewnością jest to element, nad którym musimy popracować, bo wciąż zdarzają nam się sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Mimo wszystko mieliśmy swoje sytuacje, to my dominowaliśmy i mogliśmy wygrać - skomentował szkoleniowiec Górnika.

- Nie szukałbym przyczyn porażki w przemęczenu zawodników, którzy brali udział w zgrupowaniach reprezentacji narodowych. O przebiegu spotkania zaważył głównie fragment od 60 do 75 minuty, to właśnie wtedy Legia nas zdominowała i przejęła kontrolę.