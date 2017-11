Ekstraklasa. Legia wygrała z Górnikiem Zabrze. Słabiutki Moulin i bardzo aktywny Guilherme [OCENY]

Arkadiusz Malarz: 3. Nie miał za dużo roboty, ponieważ Górnik oddał zaledwie trzy celne strzały. W 27. minucie niepewnie interweniował przy uderzeniu z dystansu. Bliski dobitki był Kurzawa, ale stoperzy Legii dobrze asekurowali Malarza.

Łukasz Broź: 2+. Prawy obrońca Legii nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale też rzadko kiedy zagra powyżej oczekiwań. To był kolejny taki mecz. Zagrał całkiem solidnie z tyłu, ale w ofensywie praktycznie nieprzydatny. Jego wrzutki są zazwyczaj niecelne.

Inaki Astiz: 3-. Swoje braki szybkościowe starał się naprawić mądrym ustawieniem i czytaniem gry. Legia zagrała na ”zero z tyłu”, więc większych pretensji nie można do niego mieć. Poprawny występ stopera.

Maciej Dąbrowski: 2+. Na początku meczu zanotował kilka ostrych interwencji, po których mógł obejrzeć żółtą kartkę, ale sędzia go oszczędził. Z każdą kolejną minutą było coraz lepiej. Dąbrowski nie prezentuje poziomu zbliżonego do Michała Pazdana, ale źle nie było.

Adam Hlousek: 2+. Momentami miał duże kłopoty ze skrzydłowymi Górnika i przegrywał pojedynki szybkościowe, ale zdarzyło mu się przerywać akcje rywali. W ofensywie – tak jak Broź – prawie niewidoczny.

Thibault Moulin: 1+. Już na początku meczu jego kiks dał bramkę Górnikowi. Francuz miał jednak szczęście, bo sędzia zażądał wideoweryfikacji i dopatrzył się spalonego. Później nie było lepiej. Można było odnieść wrażenie, że grał na dwa kontakty, przyjęcie i strata.

Krzysztof Mączyński: 2+. W środku pola piłkarze Górnika Zabrze mieli zdecydowanie za dużo swobody i duża w tym zasługa Mączyńskiego. Matuszek i Żurkowski wygrywali z nim większość starć. Warto jednak zaznaczyć, że były pomocnik Wisły Kraków zagrał kilka ciekawych prostopadłych piłek. I za to otrzymał plusika.

Michał Kucharczyk: 2+. W 42. minucie Guilherme popisał się świetnym rajdem i podaniem na wolne pole do Kucharczyka. Skrzydłowy miał dużo miejsca i czasu, aby spokojnie wykończyć akcję, ale – z tylko sobie znanych powodów – zapędził się z piłką w róg boiska i strzelił wprost w bramkarza. Ta akcja dobrze obrazuje niedzielny mecz w wykonaniu Kucharczyka. Grał chaotycznie dlatego został zmieniony w 76. minucie przez Pasquato.

Guilherme: 4-. Motor napędowy drużyny. Decyzja Jozaka, aby Brazylijczyk grał w środku okazała się trafna. Guilherme starał się brać udział niemal w każdej ofensywnej akcji. Pod koniec pierwszej połowy zaliczył piękny rajd z piłka, ale Kucharzyk ”okradł” go z asysty. W 52. minucie sam powinien strzelić gola, ale jego strzał z bliskiej odległości instynktownie obronił Loska. Ogółem zagrał dobrze, ale brakowało kropki nad ”i”. Kibice byli jednak zadowoleni, bo gdy schodził z boiska w 88. minucie, to pożegnali go owacją na stojąco.

Kasper Hamalainen: 3+. Pod koniec pierwszej połowy zmarnował doskonałą okazję strzelecką, gdy kopnął piłkę wysoko nad bramką. W drugiej połowie Fin też wiele nie zdziałał, ale w 84. minucie zdobył bramkę, która zapewniła Legii trzy punkty. Strzelony gol trochę zatuszował nie najlepszy mecz ofensywnego pomocnika.

Jarosław Niezgoda: 3-. W każdym z poprzednich czterech ligowych meczów miał bezpośredni udział przy czterech golach (trzy bramki i asysta), ale tym razem nie powiększył swojego dorobku. Najlepszą okazję strzelecką miał w 32. minucie, ale fatalnie spudłował. Trudno nawet ocenić, czy to była próba uderzenia, czy fatalne dośrodkowanie. W drugiej połowie padł w polu karnym gości, ale sędzia z pomocą VAR-u uznał, że karnego nie było. Po godzinie gry został zmieniony przez Sadiku.

Armando Sadiku: 2-. Otrzymał od trenera Jozaka półgodziny, ale nie zrobił nic, aby zbliżyć się do pierwszego składu. Albańczyk był niewidoczny. Starał się, szarpał, ale nic nie wskórał.

Pasquato i Jodłowiec grali za krótko, aby ich ocenić.