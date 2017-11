Ekstraklasa. Legia - Górnik. Bronili, bronili i. nie obronili. Bramkarz najlepszym piłkarzem gości [OCENY GÓRNIKA]

Tomasz Loska - 5+. Zdecydowanie zawodnik meczu w Górniku. 21-latek od samego początku spotkania dwoił się i troił, aby pomóc swoim kolegom z zespołu w utrzymaniu czystego konta, i robił to niesamowicie. Kilka razy bardzo dobrze spisał się w sytuacjach sam na sam - m.in. w pojedynkach z Michałem Kucharczkykiem, Jarosławem Niezgodą i Guilherme - oraz solidnie spisywał się przy dośrodkowaniach i strzałach zza pola karnego. Przy strzale Hamalainena dającym zwycięstwo Legii nie miał szans.

Michał Koj - 3+. Solidny występ. Dobrze wywiązywał się ze swoich zadań defensywnych, radził sobie zarówno na lewej stronie, jak i w środku obrony, gdzie często zbiegał, aby pomagać partnerom. Przeprowadził również kilka groźnych akcji ofensywnych. Po zmianie stron nieco obniżył poziom swojej gry.

Daniel Suarez - 3-. W obronie Górnika prezentował się chyba najsłabiej. Dobrze spisywał się w pojedynkach główkowych, a raz stworzył nawet zagrożenie pod bramką Legii po stałym fragmencie. Nie ustrzegł się jednak kilku niepotrzebnych fauli, a po kilku jego błędach gości ratował jedynie bramkarz.

Mateusz Wieteska - 3. W środku dobrze do pewnego momentu. Wielokrotnie przerywał bardzo groźne ataki wyprowadzane m.in. przez Guilherme czy Michała Kucharczyka. Radził sobie w pojedynkach siłowych i powietrznych. W drugiej połowie, podobnie jak inni piłkarze Górnika, zaczął popełniać coraz więcej błędów co w efekcie doprowadziło do utraty bramki.

Adam Wolniewicz - 3. Nie ustrzegł się błędów na prawej stronie obrony Górnika, gdzie kilka razy dał się ograć m.in. Hamaleinenowi, jego wpadki często nadrabiał Tomasz Loska. Przez większość czasu grał jednak poprawnie. Trochę zabrakło jego pomocy z przodu.

Rafał Kurzawa - 3. Jego celne dośrodkowania wielokrotnie wprowadzały duże zamieszanie pod bramką Legii. Przeprowadził kilka akcji ofensywnych, ale od początku widać było, że w meczu z Legią jego głównym zadaniem była pomoc w obronie, z czego reprezentant Polski do pewnego momentu wywiązywał się bardzo dobrze. Wracał do defensywy, zmieniał strony i pomagał obrońcom. Po zmianie stron chyba zabrakło mu siły.

Szymon Żurkowski - 2+. W pierwszej połowie grał poprawnie, kilka razy popełnił błędy, ale radził sobie w rozegraniu i wspierał Szymona Matuszka w środku pola. Po zmianie stron zgasł, nie nadążał za szybkimi atakami Legii, która całkowicie zdominowała grę w środkowej strefie, a do gry ofensywnej również nie wnosił za dużo, po golu dla Legii został zmieniony przez Davida Ledecky`ego.

Szymon Matuszek - 3-. Na początku dobrze kontrolował wydarzenia w środku pola, gdzie wygrywał większość pojedynków o piłkę. Nieco gorzej było z tym w drugiej połowie, w której Górnik skupiał się głównie na obronie dostępu do bramki przed własnym polem karnym.

Damian Kądzior - 2+. Podobnie jak Kurzawa, głównie skupił się na powrocie i pomocy obrońcom, kilka razy wyprowadzał jednak groźne kontry, w których urywał się Adamowi Hlouskowi i dobrze dogrywał w pole karne. W drugiej części spotkania kompletnie niewidoczny.

Igor Angulo - 3-. Aktywny szczególnie w pierwszej połowie. Radził sobie ze środkowymi obrońcami Legii i kilka razy groźnie uderzał na bramkę Arkadiusza Malarza. Po jednej z jego akcji Górnik objął prowadzenie, ale sędzia Jarosław Przybył ostatecznie trafienia nie uznał i odgwizdał pozycję spaloną hiszpańskiego napastnika.

Łukasz Wolsztyński - 3. Poprawny występ. Szczególnie w pierwszej części meczu sprawiał ogromne problemy obrońcom Legii, którym co i rusz się urywał i wychodził na dobrą pozycję. W jednej z takich sytuacji dobił obroniony przez Arkadiusza Malarza strzał Igora Angulo, dzięki czemu wpisał się na listę strzelców i dał Górnikowi prowadzenie. Sędzia jego gola jednak nie uznał, ponieważ wcześniej Angulo był na spalonym.

Maciej Ambrosiewicz - 2+. Wszedł na boisko w 59. minucie w miejsce Łukasza Wolsztyńskiego. Początkowo skutecznie uzupełnił środkową linię Górnika, gdzie pomógł Żurkowskiemu i Matuszkowi. Po jego wejściu drużyna Marcina Brosza przez moment odzyskała panowanie w środku pola, ale później cofnęła się za głęboko i zaczęła obronę we własnym polu karnym, co poskutkowało golem dla Legii.

David Ledecky grał zbyt krótko i wniósł do gry zbyt mało, by móc go ocenić.