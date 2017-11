Kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch? Jest lista faworytów. Wielkie nazwiska

FRANK AUGSTEIN/AP

Włoska Federacja Piłkarska podała listę nazwisk kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Italii. Zanim jednak zostanie on wybrany, możliwe, że posadę straci prezes, Carlo Tavecchio. Wszystko to jest następstwem blamażu w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.

