Arkadiusz Milik nominowany do nagrody Fair Play

Jeśli chodzi o zawodowe osiągnięcia Milika w tym roku, to Polak nie ma powodów do radości. Od pewnego czasu zmaga się z kontuzją zerwania więzadła krzyżowego i wciąż nie wiadomo, kiedy wróci na boisko. Nie przeszkadza mu to jednak w pomaganiu innym. 23-latek zdecydował się wesprzeć finansowo kolegę z dzieciństwa, Konrada Nowaka, który nie miał środków na konieczną operację i rehabilitację.

Nie umknęło to dziennikarzom „La Gazetta dello Sport”, którzy nominowali Milika do nagrody Fair Play. Oprócz niego powalczą: Niccolo Campriani, Gino Rigoldi, Luigi Ciotti, Marco Fichera, Matteo Manassero, Luigi Mazzone, Enrico Polidori, Salvatore Schillaci oraz Tam Tam Basket.

„Gazetta Sports Awards” to nagrody przyznawane włoskim sportowcom lub obcokrajowcom występującym na półwyspie Apenińskim. Pierwsza edycja odbyła się w 1978 roku, dziś statuetki są przyznawane w ośmiu kategoriach: Mężczyzna Roku, Kobieta Roku, Drużyna Roku, Trener Roku, Występ Roku, Paraolimpijski Sportowiec Roku, Odkrycie Roku i właśnie nagroda Fair Play.