Liga angielska. Krychowiak nie pomaga trenerowi. Angielskie media: najgorszy w drużynie

Gdy pod koniec sierpnia Krychowiak przechodził z Paris Saint Germain do WBA na zasadzie wypożyczenia, angielskie media podkreślały, że to świetna wiadomość dla zespołu Pulisa. Kibice WBA oceniali nawet, że to najlepszy transfer w historii klubu. Niestety, od tamtego momentu zespół gra słabo. Ekipa z The Hawthorns wygrała w dwóch pierwszych kolejkach, a w następnych 10 zdobyła tylko cztery punkty, remisując cztery mecze i sześć przegrywając.

W dziewięciu z 10 ostatnich ligowych spotkań WBA zagrał Krychowiak. Do tego Polak rozegrał jeszcze mecz w Pucharze Ligi Angielskiej z Manchesterem City. Przegrany. W sumie bilans naszego pomocnika w Anglii to zero zwycięstw, trzy remisy i siedem porażek. Indywidualnie Krychowiak może się pochwalić jedną asystą.

Oczywiście nie jest tak, że tylko Krychowiak gra słabo i ciągnie w dół WBA. Ale z pewnością nie jest też tak - a wiele osób miało na to nadzieję - że zawodnik wypożyczony z PSG swoją obecnością na boisku podnosi jakość zespołu Pulisa, pomagając drużynie wygrywać.

W sobotę Pulis zdjął Krychowiaka z boiska w przerwie, gdy WBA przegrywało 0:3. "Daily Mail" oceniło, że była to najlepsza decyzja trenera w meczu z Chelsea. Tylko Polak dostał za występ przeciw mistrzom Anglii ocenę 3. Inne media oceniły Krychowiaka wyżej - 5 od Sky Sports, 6 od "The Sun" - uważając, że najgorszy na boisku był raczej Gareth Barry albo Ben Foster. Serwis Whoscored.com, który wystawia oceny na podstawie analizy statystyk najniższą notę - 5,4 - wystawia właśnie bramkarzowi. Ale wśród antybohaterów Krychowiak z notą 6,0 jest wysoko, zajmuje trzecie miejsce (jeszcze za Mattem Phillipsem, który dostał notę 5,7).