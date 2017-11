Ekstraklasa. Lechia Gdańsk wygrała z Wisłą Płock. Marco Paixao Bohaterem

Gospodarze objęli prowadzenie już w 3. minucie spotkania. Marco Paixao źle przyjął piłkę, Kiełpin złapał ją, ale potem ją wypuścił i wróciła ona do Portugalczyka, który strzelił do pustej bramki. To nie był jedyny błąd bramkarza gości w tym meczu.

Trzynaście minut później było już 2:0. Dośrodkowanie z prawej flanki Flavio Paixao celnym strzałem głową wykończył Krasić.

W doliczonym czasie pierwszej połowy z najbliższej odległości do bramki piłkę głową wpakował Marco Paixao, tym samym strzelił swojego drugiego gola.

W drugiej połowie Łasicki obejrzał czerwoną kartkę, ale wynik już się nie zmienił.

Lechia jest 8. w lidze, a Wisła 10. Liderem jest Górnik Zabrze.