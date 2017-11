Premier League. Słabiutki występ Krychowiaka. West Brom rozbity

Mistrzowie Anglii już w pierwszej połowie wbili gospodarzom aż trzy gole. Bena Fostera pokonali: Alvaro Morata, Eden Hazard i Marocos Alonso.

Jednym z najsłabszym ogniw w zespole Tony'ego Pulisa był Grzegorz Krychowiak. Trener nie był z jego gry zadowolony do tego stopnia, że postanowił zdjąć go z boiska już w przerwie. Angielscy dziennikarze "docenili" zmianę trenera West Bromu pisząc, że była to jego najlepsza decyzja w tym spotkaniu.

Portal "whoscored.com" wystawił Krychowiakowi jedną z najniższych ocen w zespole (6.0, w skali od 1 do 10). Tylko skrzydłowy Matt Phillips otrzymał niższą notę.

W drugiej połowie wynik na 4:0 podwyższył Hazard. Chelsea przynajmniej do końca spotkania Manchesteru United z Newcastle zostanie wiceliderem Premier League.

West Brom wciąż nie wygrał meczu od momentu wypożyczenia Krychowiaka z PSG. W tabeli jest dopiero 17.

Liderem wciąż jest Manchester City, który pokonał na wyjeździe Leicester 2:0. Trzeci mecz z rzędu przegrał zespół Łukasza Fabiańskiego. Swansea uległa na wyjeździe Burnley (0:2) i jest przedostatnia w tabeli.

Wyniki:

Arsenal 2 - 0 Tottenham

Bournemouth 4 - 0 Huddersfield

Burnley 2 - 0 Swansea

Crystal Palace 2 - 2 Everton

Leicester 0 - 2 Manchester City

Liverpool 3 - 0 Southampton

West Brom 0 - 4 Chelsea