Premier League. Derby Londynu dla Arsenalu

Tottenham liczył na swoje wypoczęte gwiazdy - Harry’ego Kane’a, Dele Alliego i Hugo Llorisa, którzy nie grali w ostatnich meczach swoich reprezentacji. I choć na Emirates Stadium nieznaczną przewagę mieli wicemistrzowie Anglii, to bardziej błyszczeli gospodarze, a zwłaszcza dwaj piłkarze, o których mówi się, że wkrótce opuszczą Arsenal.

Znakomicie rozdzielał piłki Mesut Oezil. Niemiecki pomocnik najpierw idealnie dośrodkował na głowę Mustafiego, a potem zainicjował akcję, po której gola strzelił Alexis Sanchez.

A choć do obu goli można się przyczepić - faul na Sanchezie, po którym Oezil popisał się dośrodkowaniem, był mocno wątpliwy, a przy drugim trafieniu Alexandre Lacazette był na minimalnym spalonym, to zwycięstwo podopiecznych Arsene’a Wengera było w pełni zasłużone. Była to pierwsza wygrana Arsenalu nad Tottenhamem od 2014 roku.

Arsenal awansował na 5. miejsce w tabeli i traci tylko punkt do Tottenhamu, który jest 2.