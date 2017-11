Biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk wygrała w Saariselce. "W końcu coś ruszyłam"

Sprint "klasykiem" to pierwsza konkurencja w kalendarzu PŚ w olimpijskim sezonie 2017/2018. Rywalizacja w nim odbędzie się w Kuusamo 24 listopada. W niedzielę Kowalczyk sprawdziła się w takim starcie w innej fińskiej miejscowości, Saariselce.

Jak widać, nasza dwukrotna mistrzyni olimpijska jest zadowolona ze swojego występu.

W sobotę Kowalczyk była druga w biegu na 5 km "klasykiem". Po tym starcie żartowała, że po przygotowaniach do sezonu wciąż jeszcze bliżej jej do ratraka niż do zawodniczki.

W Saariselce Kowalczyk nie ścigała się z biegaczkami, które będą uchodziły za faworytki Pucharu Świata. Za taką trudno uznać nawet Therese Stadlober, która na 5 km uzyskała czas o 31,9 s lepszy od Polki. 24-letnia Austriaczka do dziewiąta zawodniczka ostatniej edycji Tour de Ski.