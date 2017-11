Anna Lewandowska w Fight Exclusive Night? "Włączamy się do gry"

Najpierw Martin Lewandowski z KSW, a teraz Paweł Jóźwiak z FEN. Anna Lewandowska jeszcze nie podjęła decyzji o powrocie do sportu, a o kontrakcie z nią marzą już dwie federacje.

- Co powiecie na zawodniczkę karate w MMA? W szczególności, że ma tak dobrze pasujące nazwisko do dyscypliny - napisał na swoim Twitterze Martin Lewandowski, współwłaściciel i założyciel KSW.

Teraz do gry włączył się Paweł Jóźwiak, prezes zarządu FEN. Organizacji promującej walki na zasadach MMA i F-1. - Skoro tym razem pieniądze nie są sprawą kluczową, postanowiliśmy włączyć się do gry. Myślę, że jako byłej zawodniczce karate Ani będzie zdecydowanie bliżej do sportów uderzanych na FEN niż do walk w mma - napisał Jóźwiak.