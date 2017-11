"To tylko burza w szklance wody" - hiszpańscy dziennikarze o możliwym odejściu Cristiano Ronaldo

Nacho Labarga Adán, dziennik MARCA

Uważam, że Cristiano Ronaldo czeka jeszcze długi czas w Madrycie. To prawda, że może grać aż do 41 roku życia (jak raz wspomniał w jednym z wywiadów), ale nie sądzę, żeby nadal grał na tym samym poziomie. Nie udało się to dotąd żadnemu napastnikowi i Cristiano nie będzie wyjątkiem. Myślę, że jeszcze teraz pozostanie w Realu Madryt, a dopiero pod koniec swojej kariery odejdzie do innego klubu. Pomimo pewnych nieporozumień, zarówno zawodnik, jak i klub nadal mają wspólne interesy i będą chcieli je prowadzić przynajmniej do końca kontraktu Ronaldo w 2021 roku. Nie wierzę, że piłkarz odejdzie z Królewskich wcześniej.

Carlos Cariño Rex, dziennik AS

Od pięciu lat obserwujemy tę samą historię. Cristiano najpierw mówi, że chce zostać w Madrycie do końca kariery, a kilka miesięcy później opowiada, że jest smutny i chce odejść. To tylko burza w szklance wody. Nie sądzę, żeby to był ostatni sezon Ronaldo w drużynie Królewskich. Florentino chce, by Portugalczyk dostał do końca kontraktu, chyba, że wcześniej pojawi się dobra oferta kupna zawodnika. Myślę, że obie strony znajdą porozumienie, a Cristiano jeszcze przedłuży swój kontrakt.

José David López, magazyn Panenka, Elenganche

Myślenie, że Cristiano Ronaldo pozostanie w Madrycie do 2021 roku, to myślenie życzeniowe. Nie utrzyma takiej formy, jego wydajność musiałaby być na bardzo wysokim poziomie, a czekają go jeszcze cztery sezony. Dotychczas wspaniale odnajdował się w parze z Benzemą, co pozwalało Portugalczykowi zdobywać wiele goli. Ta sytuacja nie będzie mogła długo potrwać ze względu na wymagania, jakie ma Real Madryt jako klub. Jeśli tytuły nie będą pojawiały się rok po roku, napastnicy będą pierwszymi, na których miejsce będą szukani następcy. Myślę, że Cristiano Ronaldo na koniec kariery wyląduje w Stanach Zjednoczonych, może wcześniej zagra sezon w Manchesterze United.

Héctor Fernández, radio Onda Cero

W mojej opinii jesteśmy bliżej niż dalej odejścia Cristiano z Realu Madryt. Oczekiwania Królewskich się nie zmieniły, nadal chcą wygrywać trofea w każdym sezonie, a do tego potrzeba zawodników na najwyższym poziomie. Cristiano nie jest już młodym gniewnym, który przyszedł z Manchesteru United. Mimo że Florentino Perez nie chce stracić Portugalczyka, to przy pojawieniu się lukratywnej oferty na pewno ją rozważy. Sam Cristano jest bardzo ambitny i w drużynie Królewskich może walczyć o tytuły. Jeśli chce rywalizować na podobnym poziomie w innym klubie, teraz jest właściwy moment by odszedł. Za kilka lat może być za późno, by grać o najwyższe stawki. To dla niego ważna decyzja: czy zostać w Realu Madryt jako legenda czy szukać nowych wyzwań i sprawdzić się w innym środowisku. Możliwe, że wtedy będzie oceniany przez pryzmat odejścia w złej atmosferze z klubu niż przez to, co zrobił dla Realu Madryt przez te wszystkie lata.