Siatkówka. Czarni Radom walczą z czasem. Zatrudnili nowego rozgrywającego

Nowy rozgrywający drużyny Cerrad Czarnych Radom grał wcześniej w Estonii w Selver Tallinn, w Finlandii - Hurrikkani Loima oraz w Kazachstanie - KazHrom TNK i na Ukrainie - Lokomotiv Kharkov i Luchesk Lutsk.

Zawodnik trenuje z zespołem WKS-u od ponad dwóch tygodni, a w ostatnim czasie udało się z sukcesem zakończyć rozmowy o współpracy. - Sprawy formalne zostały załatwione i mogliśmy podpisać kontrakt. Jest specyficzny, bo stworzony na okres absencji Dejana Vincicia, która nie wiadomo ile jeszcze potrwa. Wstępnie podpisaliśmy umowę z Dymytro na okres dwóch miesięcy. mówi Wojciech Stępień, prezes Cerradu Czarnych Radom.



- Dima jako jeden z nielicznych zdecydował się przyjechać, gdzie mogliśmy zobaczyć go na żywo podczas treningów z zespołem. Jestem przekonany, że poziom naszych zajęć i możliwość rotacji w trakcie meczów na pozycji rozgrywającego przyczyni się do większego komfortu i lepszej gry - dodaje Robert Prygiel, trener radomskiego zespołu.



- Nie miałem problemów z aklimatyzacją, bo Radom jest podobny do mojego miasta rodzinnego. Chciałbym dać siłę kolegom z zespołu i grać jak najlepiej. Wcześniej nie miałem dobrych ofert, dopóki nie nadeszła ta z Radomia - podkreśla Dmytro Dolgopołow.

Obecnie Cerrad Czarni Radom plasują się na 12. miejscu w tabeli. Rozegrali 8 meczów, z czego wygrali tylko 3. Dotychczas dysponowali jednym zdrowym rozgrywającym – 20-letnim Kamilem Droszyńskim.