Siatkówka. Roszady w PlusLidze. Rastislav Chudik nie jest już trenerem BBTS-u

O tym, jak momentami niewdzięczna jest praca w PlusLidze przekonują się trenerzy, którzy w czasie sezonu tracą w niej pracę. Tym razem do roszady doszło w BBTS-ie Bielsko-Biała. Rastislav Chudik przestał być szkoleniowcem zespołu z Podbeskidzia, a nowym prowadzącym drużynę został dotychczasowy II trener, Paweł Gradowski. Choć pracuje on od poniedziałku, to klub dopiero w piątek zdecydował się ogłosić informację o zmianie.

Pod wodzą trenera Chudika zespół z Podbeskidzia uniknął w zeszłym sezonie baraży o PlusLigę. Warto dodać, że został on zatrudniony po rozwiązaniu kontraktu z Miroslavem Palgutem w połowie poprzednich rozgrywek. W tym sezonie BBTS rozegrał 9 spotkań. Wszystkie z nich przegrał, nie zdobywając ani jednego punktu.

Paweł Gradowski w zeszłym roku doprowadził młodzież z BBTS-u do wicemistrzostwa Młodej Ligi. Nigdy samodzielnie nie prowadził zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.