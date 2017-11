Ligue 1. Paris Saint-Germain kupuje Wendela

Do transferu dojdzie w styczniu, gdy otworzy się zimowe okno transferowe. Brazylijczyk będzie kosztował ok. 10 mln euro i podpisze pięcioletni kontrakt.

Do Brazylii na rozmowy w sprawie transferu udali się dyrektor sportowy Antero Henrique oraz koordynator zespołu Maxwell. Za to w tym tygodniu w Paryżu pojawili się wysłannicy Fluminense, by dogadać ostatnie szczegóły.

Wendel ma docelowo zostać następcą Thiago Motty. To defensywny pomocnik, którego przyjście ma odciążyć nieco Marco Verrattiego czy Adriena Rabiota.