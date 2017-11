Wydarzenie tygodnia. Legia - Górnik, mistrz kontra lider

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt by nie przypuszczał, że to będzie spotkanie takiej rangi. A że ranga jest wysoka, najlepiej świadczy liczba sprzedanych biletów. W niedzielę na stadionie ma być komplet. To sytuacja w Warszawie dawno niespotykana. Ale i okoliczności są wyjątkowe, bo na Łazienkowską przyjeżdża lider - Górnik Zabrze, który już raz w tym sezonie ograł Legię (3:1), a po 15 kolejkach Lotto Ekstraklasy ma nad nią punkt przewagi.

Ale to już nie jest ta sama Legia co na początku sezonu. Piłkarze Romeo Jozaka wygrali cztery ostatnie ligowe spotkania. W niedzielę zrobią wszystko, by wygrać kolejne i w końcu wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli.

Kurs na wygraną Legii w Totolotek.pl wynosi 1.65, natomiast na Górnika 4.95. Kurs na remis wynosi 3.95.

Oto kursy Totolotek.pl na pozostałe mecze tej kolejki:

Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.70 / 3.60 / 4.95

Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 2.20 / 3.30 / 3.25

Piast Gliwice - Cracovia 2.25 / 3.40 / 3.10

Sandecja Nowy Sącz - Lech Poznań 4.40 / 3.50 / 1.80

Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1.80 / 3.70 / 4.35

Śląsk Wrocław - Arka Gdynia 2.15 / 3.30 / 3.35

Zagłębie Lubin - Korona Kielce 2.00 / 3.50 / 3.65

(kolejno: wygrana gospodarzy, remis, wygrana gości)