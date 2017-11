Skoki narciarskie. Nocna ulewa, problemy z bagażem - startuje weekend Pucharu Świata w Wiśle [PROGRAM ZAWODÓW]

W czwartek wszystkie ekipy zakwaterowały się w hotelu Gołębiewski w Wiśle. Nie obyło się bez małych problemów logistycznych. Do Polski nie dojechał sprzęt Johanna André Forfanga. Na szczęście zguba się znalazła i jest szansa, że norweski skoczek będzie mógł wystartować w treningach i kwalifikacjach, które są kluczowe w kontekście jego występu w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Już piątkowa rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. W kwalifikacjach zobaczymy wszystkich najlepszych zawodników z poprzedniego sezonu. Na skoczni im. Adama Małysza nadal trwają ostatnie prace. Przez całą noc padał deszcz. Nie jest to jednak do końca zła informacja. Do tej pory śnieg na zeskoku był sypki, a teraz bardziej lepi się do siatek i łatwiej jest go ubić. Są jeszcze niewielkie nierówności na tzw. odjeździe, ale wygląda na to, że do g. 16 uda się wszystko przygotować. Nie wiadomo jak zeskok będzie wyglądał po piątkowych zmaganiach. Zawodnicy oddadzą około 250 skoków.

Program zawodów:

PIĄTEK

16 – trening oficjalny, dwie serie

18 – początek kwalifikacji

SOBOTA

15 – seria próbna

16 – początek konkursu drużynowego

NIEDZIELA

14 – seria próbna

15 – początek konkursu indywidualnego