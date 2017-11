Bundesliga. Robert Lewandowski ocenił swoją formę i stan zdrowia

Podczas niedawno zakończonego zgrupowania kadry, kapitan reprezentacji wciąż odczuwał trudy sezonu i przemęczenie. Dlatego wraz z selekcjonerem Adamem Nawałką uznali, że nie warto ryzykować kontuzji. Napastnik nie zagrał ani minuty w meczach z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1).

- Znowu jestem gotowy do gry. Miałem trochę odpoczynku i spokoju, co było naprawdę ważne. Teraz mam nadzieję, że będę wypoczęty i będę dobrze grać przez resztę sezonu - mówi Lewandowski w rozmowie z klubową telewizją.

I dodał: - Nadal chcę strzelać gole, zaczynając od sobotniego meczu z Augsburgiem. Gramy przed własnymi kibicami i musimy zaprezentować ofensywną piłkę.

Spotkanie odbędzie się o godz. 15:30.

Zimą dostanie zmiennika

Lewandowski ostatnio przyznał, że potrzeba mu zastępcy po to, by nie musiał grać w każdym meczu po 90 minut, co przekłada się na jego przemęczenie. Wygląda na to, że zostanie nim Sandro Wagner. Reprezentant Niemiec miałby kosztować ok. 10 mln euro, a oba kluby już rozmawiają w tej sprawie.

Polak zagrał w jedenastu meczach Bundesligi i ma na swoim koncie tyle samo bramek.