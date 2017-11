Zlatan Ibrahimović wróci na boisko jeszcze w tym roku. Ma szansę na występ w hitowym meczu

Doświadczony Szwed nie gra od kwietnia bieżącego roku, kiedy w meczu Ligi Europy z Anderlechtem doznał bardzo poważnej kontuzji kolana, którą leczył przez ostatnie miesiące. Rehabilitacja przebiega tak dobrze, że 36-latek być może będzie gotowy do gry już niebawem.

- Zlatan to prawdziwy lew i wojownik. Te określenia idealnie go opisują. On wciąż ma w sobie dużo złości, która sprawia, że dochodzi do zdrowia tak szybko [...] Zredukował czas swojej rehabilitacji i będzie do mojej dyspozycji jeszcze w tym roku - powiedział na swojej ostatniej konferencji prasowej Jose Mourinho.

Jose Mourinho wraz ze swoim sztabem szkoleniowym liczy na to, że będzie mógł skorzystać z Ibrahimovicia już 2 grudnia. Właśnie wtedy Manchester United zmierzy się z Arsenalem.

Po kontuzji wiele osób mówiło o tym, że Szwed najprawdopodobniej zakończy karierę. - To ja zadecyduję o końcu mojej przygody z piłką - szybko zdementował te informacje zawodnik, który szykuje spektakularny powrót i zapowiada walkę o mistrzostwo Anglii.