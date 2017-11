Bundesliga. Kłopoty Aubameyanga. Został odsunięty od składu Borussii

- Ze względów dyscyplinarnych został usunięty z kadry na jutrzejszy mecz - czytamy we wpisie Borussii na Twitterze.

Powód kary nie jest znany, ale to nie pierwszy raz, kiedy Gabończyk podpadł władzom klubu. Rok temu w październiku został odesłany na trybuny przed meczem Ligi Mistrzów ze Sportingiem Lizbona (1:0). Wtedy powodem był jego nieoczekiwany wyjazd na imprezę do Mediolanu, co zdenerwowało Thomasa Tuchela, ówczesnego trenera BVB.

Peter Bosz, obecny szkoleniowiec dortmundczyków będzie miał spory kłopot z zastąpieniem Aubameyanga, który w jedenastu meczach ligowych zdobył aż dziesięć bramek. W kadrze Borussii jest tylko jeden inny środkowy napastnik. Ale 18-letni Alexandre Isak jest kontuzjowany, dlatego Bosz będzie musiał najprawdopodobniej zmienić ustawienie.

Borussia jest trzecia w lidze, a Stuttgart dopiero dwunasty. Przewodzi Bayern.

Walka o króla strzelców

W poprzednim sezonie Robert Lewandowski przegrał wyścig o koronę króla strzelców ligi z Gabończykiem. Teraz znów ich rywalizacja jest bardzo wyrównana. Polak ma o jedno trafienie więcej niż rywal.