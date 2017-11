Ligue 1. Eric Cantona skrytykował Neymara

- Neymar? Nie obchodzi mnie taki człowiek. Ma 25 lat, jest reprezentantem Brazylii i grał Barcelonie. Zastanawiam się, co on teraz robi w Ligue 1? We Francji gra z drużynami pokroju Guingamp i Amiens... Liga Mistrzów to przecież najwyżej dziesięć meczów w sezonie - mówi Eric Cantona cytowany przez portal yahoo.com.

- Nie rozumiem, dlaczego Neymar trafił do Francji. To nie jest zgodne z moją wizją futbolu. Przyznam, że nigdy nie śledziłem Ligue 1. Co niby mam tam oglądać? Mecz PSG z Guingamp? To mnie nie interesuję - dodał Francuz.

Latem Neymar trafił do PSG z Barcelony za 222 mln euro. W tym sezonie wystąpił w dwunastu meczach PSG we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich jedenaście goli i zaliczył dziewięć asyst.

Cantona w latach 1992-1997 grał w Manchesterze United. Kibice Manchesteru podziwiali go za piękne bramki. Ale nie wszyscy. Jeden z sympatyków United raczej źle go wspomina.